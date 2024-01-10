Ледяная глыба упала на голову женщине в центре Санкт-Петербурга
Глыба льда упала на женщину в центре Санкт-Петербурга, пострадавшая обратилась к врачам. Об этом 10 января сообщил телеканал 78.ru.
По его данным, инцидент произошел вечером 9 января на Невском проспекте в районе набережной реки Фонтанки. Пострадала 32-летняя сотрудница НИИ.
В больнице пострадавшей диагностировали ушибы мягких тканей головы. Экстренные службы начали проверку.
Ранее, 19 декабря 2023 года, наледь упала на коляску с двухлетним мальчиком. По словам матери пострадавшего, упавший сверху лед разломал коляску, которая спасла малыша от более серьезных травм.
Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).