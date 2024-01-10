Самый сильный подросток России погиб в ДТП в Башкирии
Несовершеннолетний подросток, находившийся за рулем автомобиля, погиб после ДТП с грузовиком на трассе М-5 «Урал», сообщалось 9 января в Telegram-канале Госавтоинспекции Башкортостана. По данным «РИА Новости», погибший являлся абсолютным чемпионом Всероссийских пляжных игр по воркауту.
Авария случилась 8 января в Буздякском районе республики на 1356-м километре автодороги М-5 «Урал». 16-летний подросток столкнулся со встречным грузовиком.
«В результате ДТП несовершеннолетний водитель и его 14-летний пассажир были госпитализированы в местную больницу. <…> Сегодня утром водитель «девятки» скончался от полученных травм», — сказано в сообщении.
При столкновении 42-летний дальнобойщик не пострадал.
За рулем легковой машины ВАЗ-2109 находился 16-летний Сергей Батяев, который в 2019 году был признан самым сильным подростком России.
Ранее, 8 января, под Великим Новгородом четыре человека погибли в аварии из-за массового столкновения, в котором участвовало около 66 автомобилей. Среди погибших был один несовершеннолетний. В Следственном комитете РФ назвали ухудшение погодных условий причиной ДТП.