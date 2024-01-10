Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку
Мир
На Украине заявили о вероятности создания временного правительства для мира с РФ
Мир
В Норвегии назвали NASAMS самой важной системой вооружения ВСУ
Мир
Politico заявила о тайных просьбах властей Ирака к США оставить войска
Армия
Гособоронзаказ на снайперские винтовки «Калашникова» вырос в восемь раз
Общество
Путин сообщил о продлении до 2030 года программы «Земский учитель»
Мир
В Японии началось строительство новой базы США на Окинаве
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 69% в 2023 году
Мир
Число контейнеровозов в Красном море сократилось на 90% в начале января
Экономика
Глава Минфина доложил Путину об устойчивой финансовой ситуации в РФ по итогам года
Происшествия
Жителя Алтайского края заключили под стражу по делу о госизмене в пользу Украины
Армия
Главком ВМФ анонсировал создание пяти дивизий и бригады морской пехоты
Мир
Илон Маск выразил опасения из-за политики США в отношении нелегальных мигрантов
Мир
Мелания Трамп сообщила о смерти своей матери
Общество
МИД РФ сообщил об отсутствии происшествий с россиянами в Эквадоре
Сюжет:

Во фракциях Госдумы по-разному оценили предложение о бесплатной раздаче продуктов

Депутат Леонов: важно было бы принять закон о бесплатных продуктах питания
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во фракциях Госдумы по-разному оценили предложение обязать ритейлеров бесплатно раздавать продукты. Депутаты напомнили, что уже приняли в прошлом году закон, которым разрешается передавать в социальные учреждения нелегально ввезенный в Россию товар.

«Подобная инициатива предлагалась фракцией ЛДПР. Но мы бы сформулировали ее иначе. Она должна позволить ритейлерам передавать продукты с истекающим сроком годности, но которые можно употреблять в пищу, тем, кому они считают нужными, в том числе социальным учреждениям», — сообщил «Известиям» зампред фракции Сергей Леонов.

По словам депутата, проблема в том, что они не могут осуществить такую бесплатную передачу, так как должны заплатить налог, в то время как если товар будет уничтожен, то ничего платить не надо.

«То есть сейчас им это делать невыгодно и проще всё утилизировать. Поэтому такая продукция до последнего лежит на прилавках, а потом уничтожается. Хотя есть механизмы, которые можно использовать в этой сфере, чтобы изменить ситуацию. Например, если мы говорим не про магазины, а про нелегально ввезенную в РФ продукцию, то недавно Госдума приняла законопроект, которым разрешается передавать такой товар в социальные организации. Поэтому движение в этом направлении идет и важно было бы принять такой закон по продуктам питания», — пояснил политик.

Депутат от фракции КПРФ, первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев, напротив, выразил мнение, что законопроект, который был предложен фракцией «Справедливая Россия — За правду», принимать не нужно.

«Я считаю, что продукты с истекающим сроком годности, вполне можно продать, никто за это торговые сети не оштрафует. Поэтому не думаю, что их кто-то согласится отдавать бесплатно. А вот продукцию с просроченным сроком годности продавать или бесплатно раздавать нельзя, потому что она может быть опасна для здоровья населения. Поэтому я не понимаю, зачем этот законопроект нужен», — заявил депутат.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что в данный момент законопроект на отзыв в министерство не поступал.

Велели делиться: в магазинах могут появиться полки с бесплатными продуктами
Госдума поддержит пенсионеров и малоимущих граждан товарами с истекающим сроком годности

Ранее в этот день сообщалось, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект, согласно которому предлагается обязать ритейлеров создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности. В таком случае пенсионеры и социально незащищенные граждане смогут получить бесплатный доступ к этим товарам.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024