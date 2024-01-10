Во фракциях Госдумы по-разному оценили предложение о бесплатной раздаче продуктов

Во фракциях Госдумы по-разному оценили предложение обязать ритейлеров бесплатно раздавать продукты. Депутаты напомнили, что уже приняли в прошлом году закон, которым разрешается передавать в социальные учреждения нелегально ввезенный в Россию товар.

«Подобная инициатива предлагалась фракцией ЛДПР. Но мы бы сформулировали ее иначе. Она должна позволить ритейлерам передавать продукты с истекающим сроком годности, но которые можно употреблять в пищу, тем, кому они считают нужными, в том числе социальным учреждениям», — сообщил «Известиям» зампред фракции Сергей Леонов.

По словам депутата, проблема в том, что они не могут осуществить такую бесплатную передачу, так как должны заплатить налог, в то время как если товар будет уничтожен, то ничего платить не надо.

«То есть сейчас им это делать невыгодно и проще всё утилизировать. Поэтому такая продукция до последнего лежит на прилавках, а потом уничтожается. Хотя есть механизмы, которые можно использовать в этой сфере, чтобы изменить ситуацию. Например, если мы говорим не про магазины, а про нелегально ввезенную в РФ продукцию, то недавно Госдума приняла законопроект, которым разрешается передавать такой товар в социальные организации. Поэтому движение в этом направлении идет и важно было бы принять такой закон по продуктам питания», — пояснил политик.

Депутат от фракции КПРФ, первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев, напротив, выразил мнение, что законопроект, который был предложен фракцией «Справедливая Россия — За правду», принимать не нужно.

«Я считаю, что продукты с истекающим сроком годности, вполне можно продать, никто за это торговые сети не оштрафует. Поэтому не думаю, что их кто-то согласится отдавать бесплатно. А вот продукцию с просроченным сроком годности продавать или бесплатно раздавать нельзя, потому что она может быть опасна для здоровья населения. Поэтому я не понимаю, зачем этот законопроект нужен», — заявил депутат.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что в данный момент законопроект на отзыв в министерство не поступал.

Ранее в этот день сообщалось, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» подготовили законопроект, согласно которому предлагается обязать ритейлеров создавать социальные полки с продуктами, у которых истекает срок годности. В таком случае пенсионеры и социально незащищенные граждане смогут получить бесплатный доступ к этим товарам.