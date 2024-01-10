Гособоронзаказ на снайперские винтовки «Калашникова» вырос в восемь раз
Государственный оборонный заказ (ГОЗ) на поставку снайперских винтовок производства концерна «Калашников» вырос в восемь раз по сравнению с 2022 годом. Об этом 10 января сообщил сайт компании.
По данным концерна, в гособоронзаказ вошли снайперские винтовки Чукавина (СВЧ), Драгунова (СВД), а также 7,62-миллиметровые снайперские винтовки Драгунова со складывающимся прикладом (СВДС) и 7,62-миллиметроые снайперские винтовки СВ-98.
Серийное освоение СВЧ «Калашников» запустил в 2023 году. Первую серийную партию отгрузили в адрес заказчика в декабре 2023 года.
Масса СВЧ калибром 7,62х54 мм. без магазина составляет 4,8 кг, а длина — 1170 мм, при этом длина ствола — 620 мм. Винтовка оснащена надежной газоотводной автоматикой.
Ранее, 25 декабря, президент концерна Алан Лушников сообщил, что в январе 2024 года в Вооруженные силы (ВС) поступит первая партия модернизированных с учетом опыта спецоперации автоматов Калашникова АК-12. В том же месяце в концерне сообщили, что в 2023 году поставки автомата АК-12 выросли почти вдвое.
В начале октября сообщалось о запуске в серийное производство снайперской винтовки Чукавина. По словам Лушникова, на СВЧ можно устанавливать все современные типы оборудования, в числе которых глушители, тепловые, ночные и инфракрасные прицелы, а также лазерные целеуказатели.