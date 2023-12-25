«Калашников» сообщил о скором поступлении в войска обновленного АК-12

Первая партия модернизированных с учетом опыта спецоперации автоматов Калашникова АК-12 поступит в Вооруженные силы (ВС) в январе следующего года, сообщил 25 декабря президент концерна Алан Лушников в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, специалисты отработали требования, которые возникли у заказчиков в ходе проведения спецоперации.

«Провели испытания и запустили в серию, он в потоке, и в январе начнем отгрузку новых АК-12. Были серьезные доработки, в первую очередь связанные с эксплуатацией, то есть оружие должно быть удобным и надежным», — сказал Лушников.

Ранее, 11 декабря, в концерне сообщили, что в 2023 году поставки автомата АК-12 выросли почти вдвое. В ноябре этого года «Калашников» завершил изготовление автоматов АК-12 в рамках трехлетнего контракта.

До этого, 8 декабря, концерн начал поставки комплектов боевого снаряжения «Стрелок» в армию России. Созданная амуниция является комплексным решением в области индивидуальной бронезащиты и экипировки для военнослужащих.

Разработчики анонсировали «Стрелок» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». До конца года заказчику поставят 25 тыс. комплектов нового боевого снаряжения.