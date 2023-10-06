Снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство

Концерн «Калашников» запустит в серийное производство снайперскую винтовку Чукавина. Об этом говорится в заявлении предприятия, опубликованном 6 октября.

«Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства АО «Концерн «Калашников» успешно прошла квалификационные испытания, подтвердив высокий уровень качества и надежности», — указано в документе.

По словам президента концерна Алана Лушникова, на СВЧ можно устанавливать все современные типы оборудования, в числе которых глушители, тепловые, ночные и инфракрасные прицелы, а также лазерные целеуказатели.

Как отмечал в интервью ТАСС в апреле создатель винтовки Андрей Чукавин, оружие превосходит предшественника на 25–30% по показателям кучности стрельбы. По его словам, в 2022 году в зону проведения спецоперации была отправлена партия СВЧ, российские бойцы положительно отзывались об оружии.

Ранее, 4 сентября, сообщалось, что «Калашников» в два раза увеличит производство управляемых ракет «Вихрь» и высокоточных боеприпасов «Китолов». Отмечалось, что в ближайшее время в эксплуатацию будут введены два крупных цеха.

В конце августа сообщалось, что «Калашников» за год нарастил объемы производства стрелкового оружия на 40%. Как отметил индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, концерн вместе с тем нарастил объемы производства беспилотников.