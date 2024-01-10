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ЦБ рекомендовал банкам блокировать счета клиентов с подозрительными операциями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Центробанк рекомендует банкам блокировать счета клиентов с подозрительными операциями по счету, а также с высоким уровнем риска на платформе «Знай своего клиента». Соответствующее сообщение 10 января появилось на сайте регулятора.

«Банк России рекомендует углубленно проверять клиентов из списка, а если их операции признаны подозрительными — отказывать в проведении. После двух отказов в течение года банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета. Если же такому клиенту присвоен еще и высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента», кредитной организации рекомендуется также рассмотреть вопрос о повышении ему оценки риска. Это повлечет за собой «блокирующие» меры», — говорится в сообщении.

Так, в случае блокирующих мер со стороны банка клиент лишается возможности распоряжаться деньгами на счете и впоследствии может быть исключен из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

При этом по отношению к контрагентам компаний, имеющих признаки нелегальной деятельности и финансовых пирамид, ЦБ рекомендовал применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказных и блокирующих.

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Ранее, 6 января, в пресс-центре МВД РФ сообщили, что критерии, которые позволяют определять незаконную банковскую деятельность без привлечения специалистов ЦБ, разработали в России в рамках экспертной деятельности по противодействию финансовым пирамидам. На данный момент российское МВД и Банк России совместно работают над методикой выявления и расследования преступлений относительного широкого круга экономических субъектов.

До этого, 14 декабря, в Центробанке сообщили «Известиям», что за девять месяцев 2023 года в России выявлено 2176 нелегальных проектов с признаками финансовых пирамид. По данным регулятора, это на 47% больше, чем за такой же период прошлого года. В 2022 году таких лжепроектов было 1481, по сравнению с 2021-м рост составил 250% — тогда их было 870.

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