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В РФ выработали критерии выявления незаконной экономдеятельности без ЦБ

В РФ впервые выработали критерии выявления незаконной экономдеятельности без ЦБ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Критерии, которые позволяют определять незаконную банковскую деятельность без привлечения специалистов Центробанка (ЦБ), разработали в России в рамках экспертной деятельности по противодействию финансовым пирамидам. Об этом 6 января агентству ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«Впервые в рамках экспертной деятельности выработаны критерии, по которым возможно квалифицировать деятельность субъекта экономики как незаконную без привлечения специалистов Банка России», — сказал собеседник агентства, отметив, что инновационная методика экспертного исследования деятельности была разработана и введена в практику МВД РФ и Банком России.

Также в ведомстве сообщили, что Банк России дал высокую отметку по итогам результатов проведенной научно-исследовательской работы и высоко оценил подготовленные методические рекомендации.

На данный момент российское МВД и Банк России совместно работают над методикой выявления и расследования преступлений относительного широкого круга экономических субъектов, в том числе относительно различных «интернет-проектов», к примеру, использующих криптовалюту, продолжил собеседник агентства.

В частности, актуальная методика расследования преступлений, совершенных на финансовом рынке и связанных с незаконной инвестиционной деятельностью в интернете, уже подготовлена, добавили в ведомстве.

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