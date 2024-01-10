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Стало известно о случаях домогательства к учащимся детдома под Екатеринбургом

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Директор благотворительного фонда «Талисман детства» Елена Веселая записала видеообращение, в котором рассказала о случаях домогательств к воспитанникам детского дома в поселке Заводоуспенское Тугулумского района Свердловской области со стороны одного из преподавателей. Как рассказал «Известиям» 10 января председатель комитета Государственной думы по молодежной политике Артем Метелев, обращение попало в мониторинг Центра защиты прав молодежи при комитете.

Ознакомившись с материалами, предоставленными по конкретным случаям, принято решение направить официальный запрос главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину для того, чтобы ведомство организовало проверку учреждения и наказало виновных.

«Связавшись с ней (Веселой, — Ред.) и ознакомившись с предоставленными материалами, убедился, что подозрения, мягко говоря, не беспочвенны. По мнению команды фонда, жертва не одна. Направляю запрос главе СК РФ Александру Бастрыкину. Необходимо провести проверку как учреждения, так и имеющихся доказательств и в случае подтверждения привлечь к ответственности возможного педофила. Буду следить за ситуацией», — отметил Метелев.

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Ранее, в феврале 2022 года, источник «Известий» сообщал, что московские следователи организовали проверку по факту смерти в СИЗО зампреда совета Ассамблеи народов России, 73-летнего Николая Бухонина, который находился под стражей по делу о сексуальном насилии над детьми. Сообщалось, что он умер от тяжелых травм, которые получил в СИЗО в январе 2022 года.

Бухонина задержали вместе с экс-директором Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей Александром Цымбалюком в мае 2021 года. Тогда же СК России засекретил материалы, связанные с уголовным делом в отношении экс-директора Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей Цымбалюка и Бухонина.

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