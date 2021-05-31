СК засекретил материалы дела о педофилии в Ивановской области

Следственный комитет России засекретил материалы, связанные с уголовным делом в отношении экс-директора Чернцкой коррекционной школы-интерната для детей Александра Цымбалюка и зампреда совета Ассамблеи народов России Николая Бухонина, задержанных по подозрению в педофилии. Об этом 31 мая сообщил телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что фигурантов дела подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних учащихся интерната.

19 мая в распоряжении «Известий» оказались эксклюзивные кадры задержания Бухонина.

По этому делу также был задержан Цымбалюк, который с 2001 по 2011 год руководил Чернцкой коррекционной школой-интернатом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Факты систематического растления несовершеннолетних в интернате правоохранители выявили в ходе расследования уголовного дела в отношении экс-губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты Михаила Меня.

По информации РЕН ТВ, уголовное дело возбудили 30 апреля 2021 года в Центральном аппарате главного следственного управления СК РФ. В рамках расследования в Ивановской области прошли масштабные обыски, следователи и сотрудники ФСБ изъяли документы в детском доме и областной больнице, куда детей возили на плановые обследования.

Кроме того, обыски прошли в летнем детском лагере «Улыбка», соучредителем которого Цымбалюк стал после ухода с должности директора интерната. Журналистам удалось пообщаться с бывшими воспитанниками интерната, они рассказали о случаях домогательства со стороны экс-директора.