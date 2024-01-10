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Психолог дал советы по борьбе с постпраздничной депрессией

Психолог Самбурский: верните привычку правильно питаться и спать
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Многие люди, выйдя на работу после долгих праздников, вместо бодрости чувствуют усталость и разбитость, что является синдромом послепраздничной депрессии, которая связана с резким изменением ежедневной рутины и снижением уровня адреналина. Об этом 10 января рассказал Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог Клиники доктора Аникиной.

Специалист отметил, что после длинных праздников не стоит сразу браться за сложные и объемные задачи, а лучше начинать с тех, которые требуют меньше усилий и времени. Так получится постепенно войти в рабочий ритм, не перегружая мозг.

«Первый шаг — вернуться к здоровому образу жизни. Верните привычку правильно питаться, достаточно спать, три раза в неделю заниматься любым фитнесом. Это поможет восстановить баланс гормонов, повысить настроение и энергию, укрепить иммунитет. Постепенно наращивайте рабочую нагрузку», — цитирует Самбурского «Газета.Ru».

Возвращаться в рабочий ритм психолог посоветовал с помощью упражнений на когнитивные способности. По его словам, в этом случае помогут игра в шахматы и другие логические игры, а также кроссворды. Отдыхать от работы он посоветовал с помощью смены деятельности, которая будет стимулировать воображение и творчество. А чтобы получать удовольствие от своей профессиональной деятельности, нужно устраивать перерывы, которые можно посвятить чтению бумажных книг, решению головоломок или рисованию.

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Ранее, 9 января, психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина также рассказала «Известиям», как справиться со стрессом при выходе на работу после праздников. По ее словам, обычно для возвращения в рабочий режим человеку требуется трое суток, но адаптация может продлиться и до двух недель. Эксперт отметила, что для этого нужно настроить себя позитивно, так как мысли и установки — это психологическая программа человека. Если мысли позитивные, то вы выстраиваете положительный жизненный сценарий, и наоборот.

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