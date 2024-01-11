Ученая перечислила «убивающие» кости и суставы привычки

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина 11 января рассказала «Известиям», какие привычки могут серьезно навредить костям и суставам.

Так, по словам специалиста, негативно влияет на здоровье костей и суставов употребление алкоголя и табакокурение. Никотин вымывает кальций из костей, нарушает эластичность связок, а под влиянием алкоголя хрящ истончается, и оголенные участки костей начинают тереться друг о друга, разрушая сустав.

Кроме того, сидячий образ жизни может привести к ослаблению костей и ухудшению мышечного тонуса, что увеличивает риск травм и развития остеопороза и ревматизма, указала Лялина.

«Проблемы с костями и суставами молодеют с каждым годом. Причина — гиподинамия детей. Вместо подвижных игр и прогулок ребенка уже с трех лет сажают за гаджеты или отправляют заниматься английским, математикой, а это всё — сидячий образ жизни. Кроме того, у многих детей есть физиологическая дисплозия суставов (чрезмерная гибкость), а родители отдают их в профессиональный спорт, вследствие чего уже в 25 лет есть опасность остаться без суставов. Чтобы этого не случилось, нужно укреплять мышечный каркас, в первую очередь позвоночника. Все суставы организма связаны и зависят от него. Если «поехал» один сустав, за ним «поедет» и другой», — объяснила она.

При этом чрезмерная физическая нагрузка также может быть опасна, подчеркнула ученая. По ее словам, переутомление и избыточная нагрузка при занятиях спортом или тяжелых физических работах могут привести к травмам и износу суставов и костей.

«Соблюдайте меры предосторожности. Выполняйте на регулярной основе упражнения для укрепления мышц и на их растяжку. Если мышцы слабые, хрящи «стираются», а в костях и мышцах происходят дегенеративные изменения. Кроме того, неправильно тренированные или не тренированные мышцы создают перегрузки в сухожилиях, энтезах (местах прикрепления к костям) и связках, что ускоряет «износ» его элементов (сустава, хряща и так далее)», — сказала Лялина.

Недостаток кальция и витамина D может привести к ослаблению костей и повышенному риску развития заболеваний, добавила собеседница издания.

«Центральный регион России особенно страдает от нехватки витамина D — нет солнца, мало употребляем морских продуктов, кишечник из-за нехватки клетчатки не синтезирует витамин К, который помогает усваивать витамин D, а тот, в свою очередь, не помогает усваиваться кальцию, который вместе с фосфором необходим для укрепления костей», — сказала эксперт.

Неправильное питание также может негативно сказаться на здоровье костей и суставов. Чтобы суставы преждевременно не старели, не злоупотребляйте фастфудом, рекомендовала Лялина. В такой еде практически нет кальция, витаминов и минералов. Включайте в рацион больше рыбы, кунжута, кисломолочных продуктов — они богаты кальцием.

Избыточный вес увеличивает риск развития заболеваний суставов, таких как артрит, сообщила ученая.

«Вес давит на основные суставы-опоры: коленный, тазобедренный, и они выходят из строя, вызывая, в свою очередь, проблемы с костями и другими суставами, например с позвоночными дисками. Каждый лишний килограмм веса дополнительно нагружает наши колени на три-четыре килограмма. А патологическая жировая ткань производит вещества, которые повреждают суставы, поступая в них через кровь», — сказала она.

Плохая осанка и неправильное положение тела могут негативно отразиться на суставах и спине, приводя к болям и деформациям. Если у вас уже есть деформация, для коррекции и снижения нагрузки на суставы нужно носить ортопедические стельки и ортезы, советует Лялина.

В октябре врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов рассказал «Известиям», что артрит может возникать по разным причинам, среди которых травмы, инфекции, аутоиммунные заболевания, нарушение обмена веществ, остеоартроз. Главные симптомы, по его словам, — это боль, покраснение, отек, деформация и ограничение движения в суставе. Эти проявления могут встречаться как отдельно, так и в совокупности друг с другом. Также артриты может быть острыми и хроническими.