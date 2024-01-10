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Сбербанк повысил минимальные ставки по ипотекам

Сбербанк повысил минимальные ставки по ипотекам до 16,7% годовых
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Сбербанк с 10 января повысил стоимость своей ипотеки на 1,1 п.п. Минимальная ставка по программам теперь составляет 16,7%. Предложения кредитной организации представлено 10 января на ее сайте.

Как указано, ставки от 16,7% предложены на новостройки, вторичное жилье и строительство жилого дома. Программа «Загородная недвижимость» начинается от 17%, «Коммерческая недвижимость» — от 18,2%, а «Гараж» — от 17,2%.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Сбербанка, кредитная организация приняла это решение после повышения ключевой ставки Банка России на 1 п.п. — с 15 до 16%. Там добавили, что ставки по программам с государственной поддержкой при этом не меняются.

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Ранее, 27 декабря, в пресс-службе Центробанка России сообщили, что с 1 марта 2024 года регулятор повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Это объяснили тем, что мера направлена на ограничение рисков закредитованности граждан. В регуляторе обратили внимание, что использование льготных программ в отношении нового жилья привело к росту цен на первичном рынке и отрыву их от вторичного. Также в ЦБ подчеркнули, что на данный момент в ипотечном кредитовании наблюдается ухудшение стандартов на фоне быстрого роста кредитования.

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