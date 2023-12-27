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ЦБ с 1 марта повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Центральный Банк (ЦБ) России принял решение с 1 марта 2024 года повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Такая мера направлена на ограничение рисков закредитованности граждан. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ подчеркнули, что на данный момент в ипотечном кредитовании наблюдается ухудшение стандартов кредитования на фоне быстрого роста кредитования.

«За два года доля кредитов, предоставленных заемщикам с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, выросла почти в два раза и составила 47% в III квартале 2023 года. Кредиты для приобретения жилья с низким (до 20%) первоначальным взносом (ПВ) достигли 50% от всех ипотечных выдач», — указали в публикации.

Кроме того, в регуляторе обратили внимание, что использование льготных программ в отношении нового жилья привело к росту цен на первичном рынке и отрыву их от вторичного. Если заемщик решит продать заложенное жилье, цена недвижимости окажется ниже той, что была в момент покупки, добавили в пресс-службе.

В ЦБ также напомнили, что с 1 октября 2023 года регулятор повысил макропруденциальные надбавки по ипотечным кредитам в сегментах с низким ПВ и высоким значением ПДН. Также растет доля ипотечных кредитов, где заемщики могли использовать для первоначального взноса необеспеченные потребительские кредиты. Это создает риски долговой нагрузки для граждан, а также снижает качество портфеля для банков, отметили в регуляторе.

«Чтобы предотвратить такие практики, ограничить рост ипотеки за счет вовлечения уже высокозакредитованных граждан, а также стимулировать банки использовать официальную информацию о доходах заемщика для оценки ПДН, Банк России дополнительно повышает с 1 марта 2024 года надбавки к коэффициентам риска по кредитам с высоким ПДН», — акцентировали в материале.

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Ранее, 22 ноября, ЦБ указал на замедление в России роста ипотечного кредитования до 2,9% с рекордных 4,2% в сентябре. Общий объем ипотечного портфеля банков достиг 17,6 трлн рублей. С начала года рост составил уже 27%, что значительно выше аналогичного показателя 2021 года (23,7%), добавили в регуляторе.

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