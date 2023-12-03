Из ограничения следует: банки сократили на четверть выдачу потребзаймов

Осенью рынок потребкредитования стал сокращаться , следует из данных одного из крупнейших БКИ — «Скоринг Бюро». В октябре объем займов упал почти на четверть (по сравнению с рекордным августом), до 582,5 млрд рублей. Это следствие введенных с 1 сентября новых ограничений ЦБ , ужесточающих контроль за долговой нагрузкой заемщиков, пояснили в крупнейших банках. Также дело в выросшей до 15% ключевой ставке . Закончилась ли эра доступных ссуд — в материале «Известий».

Почему банки выдали меньше кредитов в октябре

В октябре банки выдали необеспеченные кредиты на 582,5 млрд рублей , подсчитали для «Известий» в «Скоринг Бюро» (входит в топ-3 БКИ и видит данные по выдачам крупнейших игроков, исследование есть у «Известий»). Это на 6% меньше, чем в сентябре, и на 22% меньше, чем в рекордном августе (тогда россияне взяли займы на 747 млрд). До этого — начиная с января этого года — выдачи активно увеличивались из месяца в месяц, демонстрируя рост в диапазоне от 2 до 37%. Исключением стало лишь небольшое снижение выдач в апреле по сравнению с мартом.

При этом количество оформленных потребительских кредитов в октябре по сравнению с августом сократилось незначительно (лишь на 5%). А средний чек продолжает планомерно уменьшаться , показав снижение на 18% к последнему месяцу лета. В октябре средняя сумма займа в банке составила 169,4 тыс. рублей против летних 207 тыс.

В крупных банках «Известиям» подтвердили тенденцию. В УБРиР сказали, что в сентябре-октябре сократили объемы выдач потребительских кредитов по сравнению с августом примерно в той же степени, которую представило «Скоринг Бюро». Изменения отметили также в ВТБ и ПСБ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

На рынок необеспеченного потребкредитования в первую очередь повлияло ужесточение регулирования со стороны ЦБ , объяснил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. С 1 сентября Банк России повысил макропруденциальные надбавки по необеспеченным кредитам. Это значит, что финансовым организациям придется отчислять более крупную сумму в резервы для высокорисковых ссуд — с полной стоимостью выше 25% годовых, а также выданных заемщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 50% (то есть физлиц, которые направляют на погашение своих обязательств более половины своих доходов).

Также с 1 октября регулятор вновь ужесточил макропруденциальные лимиты , которые призваны количественно ограничить выдачу кредитов заемщикам с высоким ПДН. В результате банки вынуждены либо сокращать суммы займов, либо отказывать клиентам с высокой долговой нагрузкой , подчеркнул Дмитрий Грицкевич.

Кроме введенных Банком России регуляторных мер, на показателях выдач сказался также рост ключевой ставки , указали в УБРиР. После почти годовой передышки ЦБ начал поднимать ставку летом — с 7,5% в июле до 15% в октябре.

Ждать ли дальнейшего снижения этого рынка

Введенные ЦБ ограничения — основной фактор сокращения объемов выдач, подтвердил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Скоринговые процедуры банков стали строже, из-за чего с начала осени значительно растет число отказов в оформлении необеспеченных займов .

Рост ставок по ссудам вслед за ключевой ставкой также повлиял на спрос и темп выдач, добавил Михаил Полухин. По данным «Финуслуг», средняя ставка по необеспеченным кредитам на 15 ноября составила 26,88%. Самый низкий процент по таким займам предлагает Россельхозбанк (16,16%), а самый высокий — МКБ (42,1%).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Однако точная ставка по ссуде всегда определяется банком на основе индивидуальной оценки заемщика — его кредитной истории, дохода и других параметров, поясняет финансовый эксперт «Сравни» Максим Глазков. Например, в Сбербанке такой заем готовы выдать под от 15,9 до 34,9% годовых.

Сегмент потребзаймов продолжит сокращаться по мере охлаждения рынка, так как банки ужесточают требования к клиентам и повышают ставки по кредитным продуктам, согласился основатель компании «Союз банков Москвы» Даниил Клешко.

Участники рынка и сами прогнозируют снижение показателей. До конца года общерыночный спрос на необеспеченные ссуды продолжит сокращаться, ожидают в ВТБ. Также будет уменьшаться средний чек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— В ноябре-декабре объемы выдачи необеспеченных кредитов могут несколько снизиться на фоне повышения ключевой ставки до 15%. При этом традиционно более высокий спрос на займы в предновогодний сезон станет поддерживающим фактором , поэтому глубокой просадки этого рынка по итогам 2023-го ждать не стоит, — оценил Дмитрий Грицкевич из ПСБ.

Охлаждения рынка ждет и регулятор. Новые значения макропруденциальных лимитов сократят объем предоставленных в IV квартале кредитов на 22% относительно того объема, который банки выдали бы, если бы требования не менялись , отмечается в сообщении Банка России, опубликованном в конце августа этого года. «Известия» направили запрос в ЦБ.

— При этом необеспеченное кредитование для банков привлекательно своей маржинальностью. Игроки с достаточным запасом капитала будут стараться поддерживать динамику выдач, — подчеркнул Михаил Полухин из АКРА.