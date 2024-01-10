В Красноярском крае мужчина пришел к сестре с муляжом гранаты и угрожал убийством

В Красноярском крае полицейские задержали мужчину, пришедшего в гости к сестре с муляжом гранаты. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД России по региону в среду, 10 января.

«30 декабря 39-летний житель города Иланский в ходе телефонной беседы сильно повздорил со своей родной сестрой. В ходе конфликта злоумышленник затаил обиду и решил «креативно» поздравить сестру с наступающим», — сказано в сообщении.

При встрече мужчина вытащил из кармана муляж учебной гранаты и возобновил разговор. Он выдернул чеку и заявил сестре, что готов бросить гранату.

Потерпевшая решила, что устройство настоящее, испугалась и забежала в дом, набрав номер полиции. Сотрудники правоохранительных органов быстро прибыли на место происшествия и задержали мужчину.

Он был доставлен в ОМВД России по Иланскому району. Мужчина согласился дать признательные показания.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством», по месту жительства проведены обысковые мероприятия», — сообщили в МВД РФ.

В качестве меры процессуального принуждения мужчине было назначено обязательство о явке.

Ранее, 9 января, источник «Известий» сообщил, что в московской квартире в ходе драк выпали из окна отец и сын. В результате случившегося первый скончался, а второго госпитализировали с травмами. Сообщалось, что сын имел судимости за кражу и угрозу убийством. По факту случившегося возбудили уголовное дело.