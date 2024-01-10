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СМИ сообщили о признании двумя полковниками ФСБ вины по делу о взятке в 20 млн рублей

ТАСС: два полковника ФСБ признали вину по делу о взятке в 20 млн рублей
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Двум полковникам ФСБ России, арестованным по подозрению в получении взятки размером почти в 20 млн рублей, предъявлено обвинение военным следствием. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела во вторник, 9 января.

По версии следствия, взятку им вручил настоятель католического храма святого Людовика, который расположен на Малой Лубянке в Москве.

«Предъявить <…> обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). <…> вину полностью признали, но не согласились с квалификацией вменяемой им статьи УК РФ. Настаивают, что их действия стоит квалифицировать как мошенничество (ст. 159 УК РФ)», — сказано в материалах дела.

Предполагается, что настоятель передал обвиняемым 20 млн рублей, поскольку они пообещали ему принятие решения в его пользу в арбитражном суде.

В настоящее время обвиняемые содержатся в СИЗО Москвы, срок следствия по их делу истекает в середине марта 2024 года.

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Ранее, 8 января, ТАСС сообщило, что троих офицеров управления «М» Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ обвиняют в получении взяток на общую сумму более 5 млрд рублей. Источник рассказал, что двое фигурантов дела заключили сделку со следствием, дав показания на соучастников преступления.

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