СМИ сообщили о признании двумя полковниками ФСБ вины по делу о взятке в 20 млн рублей

ТАСС: два полковника ФСБ признали вину по делу о взятке в 20 млн рублей

10 января 2024, 06:40 0

Фото: ТАСС/Виталий Невар