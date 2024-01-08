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ТАСС сообщил об аресте троих сотрудников ФСБ по делу о взятке на 5 млрд рублей

ТАСС: троих сотрудников ФСБ обвиняют в получении взяток на 5 млрд рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Троих офицеров управления «М» Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ обвиняют в получении взяток на общую сумму более 5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах в понедельник, 8 января.

«Главное следственное управление СК РФ расследует дело в отношении трех сотрудников управления «М» ФСБ: Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что Ушакову, кроме обвинения в получении взятки, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса (УК) РФ («Организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения»).

Собеседник также уточнил, что Манышкин и Царев заключили сделку со следствием, дав показания на соучастников преступления. В настоящее время они находятся под домашним арестом. Ушаков же взят под стражу.

При этом, как выяснили «Известия», на сайте 235-го гарнизонного военного суда имеются карточки фигурантов дела Манышкина и Царева, об Ушакове там информации нет.

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