ТАСС сообщил об аресте троих сотрудников ФСБ по делу о взятке на 5 млрд рублей
Троих офицеров управления «М» Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ обвиняют в получении взяток на общую сумму более 5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах в понедельник, 8 января.
«Главное следственное управление СК РФ расследует дело в отношении трех сотрудников управления «М» ФСБ: Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что Ушакову, кроме обвинения в получении взятки, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса (УК) РФ («Организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения»).
Собеседник также уточнил, что Манышкин и Царев заключили сделку со следствием, дав показания на соучастников преступления. В настоящее время они находятся под домашним арестом. Ушаков же взят под стражу.
При этом, как выяснили «Известия», на сайте 235-го гарнизонного военного суда имеются карточки фигурантов дела Манышкина и Царева, об Ушакове там информации нет.
В конце декабря в Москве Басманный районный суд заочно арестовал бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ Дмитрия Довгия, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Заочный арест будет действовать в отношении него в течение двух месяцев, до избрания новой меры. Сам Довгий, по некоторым данным, находится за границей.