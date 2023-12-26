Суд заочно арестовал экс-главу ГСУ Следственного комитета РФ

В Москве Басманный районный суд во вторник, 26 декабря, заочно арестовал бывшего руководителя главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ Дмитрия Довгия, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Как передает РБК со ссылкой на пресс-службу суда, мужчина стал фигурантом уголовного дела в рамках расследования преступления, наказание за которое предусмотрено ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Заочный арест будет действовать в отношении него в течение двух месяцев, до избрания новой меры. Сам Довгий, по некоторым данным, находится за границей.

Агентство ТАСС, в свою очередь, сообщило, что пообщалось с Довгием, который заявил, что о заочном аресте узнал из СМИ. Он отказался давать какие-либо комментарии на эту тему.

В 2009 году экс-руководитель ГСУ СК РФ был приговорен Мосгорсудом к девяти годам лишения свободы за получение взятки в размере €750 тыс. Суд также назначил подсудимому штраф в размере 800 тыс. рублей.

В апреле 2014 года мужчина вышел на свободу по УДО и стал адвокатом, отметила «Газета.Ru». В ноябре текущего года появилась информация, что Довгий стал фигурантом нового уголовного дела.