ООН готова способствовать решению территориального спора Аргентины и Великобритании

В случае активизации территориального спора между Аргентиной и Великобританией, ООН готова присоединиться к урегулированию разногласий, заявил «Известиям» пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Что касается любых вопросов, возникающих между государствами-членами, то добрые услуги генерального секретаря остаются доступными, если обе стороны согласны ими воспользоваться», — сказал он.

Администрация нового президента Аргентины Хавьера Милея заявила о праве Буэнос-Айреса на суверенитет над Фолклендскими островами, которые Великобритания считает частью своей страны по итогам войны с Аргентиной в 1982 году.

Одновременно с этим МИД Аргентины настаивает на возобновлении переговорного процесса с Великобританией по поводу пересмотра статуса островов.

Два главных из них — Восточный и Западный Фолкленд, — а также около 200 маленьких островов и скал образуют архипелаг площадью в 12,2 тыс. кв. км, на котором проживают около 3 тыс. человек, считающих английский своим родным языком.

На суверенитет над Мальвинскими (так называют эти территории Аргентина) островами Буэнос-Айрес претендует с начала XIX века. Великобритания, объявившая суверенитет над островами в 1833 году, территориальные претензии отрицает.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Острова у дома: Аргентина хочет вернуть Фолкленды