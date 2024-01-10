Российский аналог «Википедии» откроется в полномасштабной версии 15 января

Аналог «Википедии» — энциклопедия «Рувики» начнет работу в полномасштабной версии 15 января, бета-тестирование завершилось, заявили «Известиям» в пресс-службе энциклопедии.

«Рувики» представит технологические обновления, среди которых персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, обновленный личный кабинет пользователя, видео и подкасты», сообщили в компании.

Кроме того, там отметили, что за полгода интерфейс «Рувики» был создан для 20 языков народов России, в частности, для алтайского, башкирского, бурятского, вепского, ингушского, калмыцкого и других. Также известно, что общее количество энциклопедических статей в этих разделах составляет более 1,1 млн, а в 2024 году планируются к открытию еще минимум 10 языковых разделов.

Ранее председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявлял, что энциклопедия очень удобна для получения справочной информации, однако как можно быстрее создать отечественный аналог и закрыть «Википедию», потому что «это идеологический, политизированный продукт».

В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн ранее пояснял, что блокировать «Википедию» можно только в том случае, если будет создан ее отечественный аналог.

Депутат Госдумы Антон Немкин отметил «Известиям», что портал «Рувики» уже завоевал расположение пользователей. По его словам, причиной послужил как удобный интерфейс, так и то, что статьи на платформе написаны с участием экспертов соответствующей отрасли и рецензированы, а также проверены с помощью системы «Антиплагиат».

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Статья найдется: российский аналог «Википедии» заработает в полной версии 15 января