В NASA сообщили о переносе лунных миссий Artemis II и Artemis III

Лунные миссии Artemis II и Artemis III отложены на год. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон, его слова приводит агентство Reuters во вторник, 9 января.

Artemis II теперь запланирована на сентябрь 2025 года. В рамках этой миссии четыре астронавта отправятся на капсуле «Орион», построенной компанией Lockheed, к Луне, обогнут ее и полетят обратно.

Artemis III начнет свой путь к Луне только в сентябре 2026 года. Ранее миссия планировалась на конец 2025 года. Она предполагает высадку экипажа на Луну, куда космонавтов доставит один из кораблей компании SpaceX.

«Путешествие астронавтов NASA на Луну будет эстафетой между несколькими космическими кораблями в космосе, которые сначала будут запускаться с Земли на борту «Ориона», а затем перейдут в космос в систему Starship SpaceX, чтобы добраться до лунной поверхности и обратно», — объяснили в статье.

Руководитель отдела стратегии исследования Луны и Марса NASA Амит Кшатрия, в свою очередь, рассказал, что причинами задержек стали проблемы и незаконченные исследования, связанные с тепловым экраном «Ориона», оболочкой, которая защищает астронавтов от тепла при повторном входе в атмосферу Земли, а также с батареями и электрической системой космического корабля.

Ранее, 4 октября, гендиректор американской космической компании Axiom Space Майкл Суффредини рассказал, что астронавты NASA полетят на Луну в скафандрах от Prada. Итальянский модный дом будет сотрудничать с компанией при создании лунных скафандров NASA для миссии Artemis III.

В мае 2023 года стало известно, что компания Джеффа Безоса Blue Origin выиграла контракт на разработку космического корабля, который доставит людей на Луну в рамках программы Artemis.

С помощью этой миссии NASA намерено обеспечить регулярные полеты астронавтов на Луну. Но вместо того чтобы отправить их в экваториальную область Луны, как это было сделано в эпоху «Аполлона» в 60–70-х годах прошлого века, агентство нацелено на южный полюс спутника Земли, где в кратерах есть вода в виде льда.