Астронавты NASA полетят на Луну в скафандрах от Prada
Итальянский модный дом Prada и Axiom Space будут сотрудничать при создании лунных скафандров NASA для миссии Artemis III, запланированной на 2025 год. Об этом 4 октября сообщил гендиректор американской космической компании Майкл Суффредини.
«Технический опыт Prada в области сырья, технологий производства и инновационных концепций дизайна принесет передовые технологии, необходимые для обеспечения не только комфорта астронавтов на поверхности Луны, но и столь необходимого учета человеческого фактора, отсутствующего в устаревших скафандрах», — приводятся его слова в пресс-релизе.
Директор по маркетингу Prada Лоренцо Бертелли отметил, что для компании стать частью исторической миссии — это большая честь.
«Это настоящий праздник силы человеческого творчества и инноваций в развитии цивилизации», — подчеркнул он.
В мае стало известно, что компания Джеффа Безоса Blue Origin выиграла контракт на разработку космического корабля, который доставит людей на Луну в рамках программы Artemis.
С помощью этой миссии NASA намерено обеспечить регулярные полеты астронавтов на Луну. Но вместо того чтобы отправить их в экваториальную область Луны, как это было сделано в эпоху «Аполлона» в 60–70-х годах прошлого века, агентство нацелено на Южный полюс спутника Земли, где в затененных кратерах есть вода в виде льда.