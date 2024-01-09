Выставку «Россия» на ВДНХ в праздники посетили почти 1 млн человек

Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ за праздничные дни — с 3 по 8 января — посетили почти 1 млн. человек. Об этом во вторник, 9 января, сообщили в АНО «Дирекция выставки достижений «Россия», которая является организатором мероприятия.

«Наша выставка посвящена людям. Она про единство, про нашу Родину и про то, что успехи России начинаются с каждого из нас. Уверена, что гости после осмотра экспозиций испытывают чувства гордости за нашу страну, сопричастности к достижениям. Наша выставка живая, мы не стоим на месте: впереди посетителей ожидают еще больше интересных событий. Спасибо, что посещаете нас!» — сказала генеральный директор АНО Наталья Виртуозова.

На выставке гости познакомились со всей Россией и достижениями российских регионов и крупнейших компаний. У них была возможность посетить интересные стенды, послушать выступления известных российских артистов и принять участие в мастер-классах.

Ранее, 5 января, четырехмиллионная гостья выставки «Россия» выиграла поездку в Краснодарский край. Девушка приехала на выставку с супругом и друзьями. Подарки ей предоставили автономная некоммерческая организация (АНО) «Дирекция выставки достижений «Россия» и Минсельхоз РФ.

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года, и пройдет вплоть до Дня космонавтики, 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.