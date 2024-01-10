Законный порядок: в РФ планируют усилить контроль за сделками на финрынке

В России планируется усилить контроль за сделками на финансовом рынке. Это следует из законопроекта, который подготовила ФАС, узнали «Известия». Банки, МФО, страховые и лизинговые компании должны будут согласовывать со службой покупку даже небольших конкурентов. Раньше это нужно было делать, только если речь идет о приобретении крупных игроков (например, для банков — от 29 млрд рублей). По мнению экспертов, инициатива может быть связана с передачей активов иностранных банков российским структурам.

Как могут измениться правила заключения сделок на финрынке

Федеральная антимонопольная служба предлагает усилить контроль за экономической концентрацией на финансовых рынках. Законопроект с такими изменениями опубликован на regulation.gov.ru, «Известия» его изучили.

Речь идет о введении дополнительного регулирования сделок крупных финансовых организаций в отношении своих конкурентов. В частности, планируется обязать такие банки и другие компании финрынка согласовывать сделки по покупке своих конкурентов с антимонопольным органом вне зависимости от величины активов приобретаемого бизнеса конкурента, сказано в проекте документа.

Сейчас, по закону, предварительное согласие ФАС нужно только в том случае, если стоимость активов покупаемой организации выше определенной суммы. Она установлена постановлением правительства: 29 млрд рублей — для банков, 8 млрд рублей — для лизинговых компаний, 3 млрд — для микрофинансовых, 200 млн — для страховых.

В ФАС считают, что изменения позволят защитить интересы всех участников финрынка, заявили «Известиям» в службе.

Вопрос о разработке законопроекта служба подняла в сентябре 2023 года. Тогда начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева рассказывала, что для реализации Национального плана развития конкуренции на 2021–2025 годы орган совместно с Минфином и ЦБ начнет подготовку проекта закона, нацеленного на повышение контроля за сделками по покупке конкурентов.

«Известия» направили запросы в Центробанк и Минфин.

В чем плюсы и минусы такой инициативы

В последние годы на российском рынке есть тенденция к укрупнению бизнеса, отметил руководитель проектов адвокатского бюро S&K Вертикаль Борис Романов. По его словам, серьезные игроки, например «Сбер», ВТБ, «ВЭБ.РФ», скупают небольшие активы в различных сферах, в том числе и на финрынке.

Как считает эксперт, требования к дополнительному согласованию сделок с ФАС помогут поддержать конкуренцию по двум основным направлениям. Во-первых, это содействует защите более слабой стороны — «поглощаемой» финансовой организации. Во-вторых, согласование с ФАС способствует и контролю за экономической концентрацией. Служба вовремя получит информацию и оценит, как объединение повлияет на устанавливаемые для потребителей тарифы, пояснил эксперт.

— Несомненный плюс инициативы — контроль за укрупнением бизнеса. А также формирование справедливых для всех игроков условий, даже если на рынке есть доминирующие участники, — указал Борис Романов.

Но, по его словам, есть и минусы. Увеличиваются сроки совершения сделок и бюрократических процедур, связанных с согласованием ФАС.

В банковской отрасли сделки с активами ниже 29 млрд рублей не окажут радикального влияния на конкурентную среду и вообще на динамику развития в отрасли, оценил управляющий директор, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Тогда как для лизинга установленный порог (8 млрд) достаточно весомый. Однако нельзя исключать, что новые ограничения направлены на контроль за проникновением нелизинговых компаний в отрасль.

«Известия» поинтересовались мнением представителей крупных банков, а также объединений микрофинансовых, страховых и лизинговых организаций о введении механизма согласования любых сделок на финрынке с ФАС. Участники рынка оперативно не ответили на запросы.

Не исключено, что отчасти инициатива связана с приобретением активов иностранных банков российскими структурами, предположил Борис Романов из S&K Вертикаль. Он пояснил: укрупнение бизнеса сейчас может во многом происходить за счет выкупа действующего в стране бизнеса у его иностранного владельца. В России работает несколько финансовых организаций с зарубежными бенефициарами: например, Райффайзенбанк (Австрия), Юникредит банк (Италия), Ситибанк (США), ОТП Банк (Венгрия).

По его мнению, вряд ли законопроект направлен на защиту активов российских игроков от поглощения, так как вероятность прихода в страну новых компаний, которые желали бы выкупить отечественный бизнес, сейчас невысока.