Хоккеист любительской лиги умер после операции в Екатеринбурге

В Екатеринбурге хоккеист команды «Оргмастер» Ночной хоккейной лиги Свердловской области Дмитрий Горбунов умер после плановой операции на ключице. Об этом 9 января сообщает портал E1.RU.

По его данным, 38-летнему Горбунову провели операцию 4 октября 2023 года, после чего он впал в кому. Затем спортсмена перевели в другую больницу, а 21 октября он скончался, не приходя в сознание.

Мать хоккеиста рассказала, что врачи 25 минут пытались его реанимировать, затем ввели в искусственную кому. Позднее у Горбунова началась гипоксия внутренних органов. При этом причины остановки сердца не были установлены.

По факту случившегося в СУ СК по Свердловской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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