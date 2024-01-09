Губернатор Курской области сообщил о работе ПВО в Курске

Системы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Курске, сообщил 9 января губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В небе над Курском сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!» — написал он в своем Telegram-канале.

Других подробностей Старовойт не привел.

Ранее, 8 января, сообщалось, что российская система ПВО сбила 10 воздушных целей на подлете к Белгороду. В результате атаки украинских боевиков пострадали три человека. Кроме того, были выбиты окна в двух многоквартирных домах и одном частном домовладении, повреждены три автомобиля, еще четыре грузовика загорелись.

Также вечером в тот же день Минобороны РФ сообщило, что средствами ПВО была пресечена попытка террористической атаки со стороны Украины с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire по Белгородской области. Было уничтожено 10 реактивных снарядов противника.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.