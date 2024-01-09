Во Владимирской области на площади 1,3 тыс. кв. м загорелся склад швейной фабрики
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- Во Владимирской области на площади 1,3 тыс. кв. м загорелся склад швейной фабрики
Склад швейной фабрики загорелся днем 9 января на площади 1,3 тыс. кв. м в поселке Муромцево Владимирской области. Об этом сообщили в МЧС России.
«Горит склад готовой продукции при швейной фабрике. Пожар локализован на 1,3 тыс. кв. м», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По его информации, пострадавших нет. В ликвидации возгорании задействовано 38 человек и 12 единиц техники.
Накануне МЧС сообщало о пожаре в ангаре на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге. Возгорание охватило 2 тыс. кв. м и было ликвидировано спустя почти шесть часов. К тушению привлекалось 10 единиц техники и 43 человека. О пострадавших не сообщалось.