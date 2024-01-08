В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 2 тыс. кв. м
В Санкт-Петербурге загорелся ангар на площади 2 тыс. кв. м. Об этом 8 января сообщили в ГУ МЧС России по городу.
Отмечается, что возгорание произошло на Дальневосточном проспекте.
«В металлическом ангаре размером 70х80 м, состоящем из восьми секций, происходило горение семи секций на общей площади 2 тыс. кв. м. В 00:40 пожару присвоен дополнительный номер 1БИС. В 00:57 подан номер 2. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в Telegram-канале ведомства.
К настоящему моменту пожар локализован.
Как указали в МЧС, к ликвидации пожара привлечено 10 единиц техники и 43 человека личного состава.
Накануне в Магадане пожар возник на складе автозапчастей, площадь возгорания составила 750 кв. м.