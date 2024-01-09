Юрист рассказал, как обменять подарочный сертификат на деньги

Согласно российскому законодательству и судебной практике, подарочный сертификат можно обменять в магазине на денежные средства, рассказал «Известиям» 9 января управляющий партнёр компании «Илюмжинов, Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев.

«Во-первых, вернуть подарочный сертификат и получить обратно деньги может как тот, кто непосредственно его приобрел, так и лицо, которому этот сертификат был подарен. Главное условие — наличие документов, подтверждающих оплату сертификата. Это может быть кассовый чек на имя приобретателя или документ, подтверждающий, что именно этот сертификат был подарен конкретному лицу», — рассказал Русяев.

Во-вторых, как отметил юрист, важно понимать, что представляет собой подарочный сертификат с юридической точки зрения. Это не ценная бумага, а документ, подтверждающий внесение получателем авансового платежа и дающий право на получение товаров или услуг на эквивалентную сумму.

«При покупке сертификата фактически заключается предварительный договор купли-продажи (ст. 429 ГК РФ). А сам сертификат служит подтверждением внесения предоплаты», — добавил он.

По его словам, в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», владелец сертификата имеет право: обменять его на товар или услугу в течение срока действия; получить сдачу, если стоимость меньше номинала; доплатить разницу, если стоимость больше; вернуть неиспользованный сертификат и получить обратно деньги.

Как обратил внимание юрист, эту позицию в своем Определении N А56-101207/2020 подтвердил и Верховный Суд РФ. Суд указал, что деньги, уплаченные за подарочную карту, носят характер предоплаты. Поэтому при неиспользовании сертификата покупатель вправе потребовать возврата средств, а магазин обязан их вернуть.

Чтобы вернуть денежные средства, необходимо написать заявление на имя руководителя торговой организации. В нем указать причину, реквизиты сертификата, банковские реквизиты. Также необходимо приложить копии документов, добавил Русяев.

При этом он обратил внимание, что, даже если срок действия подарочного сертификата истек, владелец не теряет права требовать возврата уплаченных за него денежных средств.

«Если магазин отказывается возвращать деньги, следует направить ему претензию в письменном виде. А в случае дальнейшего игнорирования обратиться с иском в суд. Поэтому при соблюдении всех требований закона можно добиться возврата денежных средств за ненужный подарочный сертификат в судебном порядке. Главное — четко отстаивать свои права как потребителя», — подытожил эксперт.

27 декабря прошлого года сообщалось, что россияне меньше всего хотели бы получить на Новый год подписки на ИИ-сервисы для работы (27%), подписки на развлекательные сервисы (18%), а также криптовалюты и NFT (17%). Как следует из опроса аналитического центра Grechka Media и компании A2 Research, гаджеты, смартфоны и компьютеры стали бы лучшим новогодним подарком сограждан.