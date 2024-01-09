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Теплоснабжение ряда домов отключили из-за аварии в Тамбове

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В Тамбове несколько домов остались без тепла из-за повреждения на тепломагистрали. С 5 часов утра прекращена подача горячей воды в два многоквартирных дома на Моршанском шоссе.

Как пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на центральную диспетчерскую Тамбова, повреждение на тепломагистрали рабочие устраняли в течение ночи, и в 6 часов утра началось заполнение отключенного участка.

Из-за ремонтных работ временно пришлось изменить схему подачи тепла в ближайшие микрорайоны, сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Максим Косенков. Жители массово сообщают о низкой температуре в своих квартирах.

Глава администрации уточнил, что работники филиала АО «Квадра» — «Тамбовская генерация» провели перенастройку системы на прежнюю постоянную схему и увеличили давление на ТЭЦ. В ближайшее время ситуация нормализуется.

Ранее, 6 января, глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил, что из-за морозов отопительная система в подольском микрорайоне Климовск замерзла и при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах. Из-за отсутствия тепла в Подольске был введен режим ЧС локального характера.

В пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации Подольска.

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