Стали известны наиболее популярные новогодние направления среди россиян

В число самых популярных у россиян новогодних направлений вошли Египет (25%), российские регионы (22%), ОАЭ (14%), Турция (13%) и Таиланд (11%). Такую информацию «Известиям» предоставили страховая компания «Росгосстрах» и сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

Средний чек за тур на курорты Египта составил 220,5 тыс. рублей (в прошлом году — 161,5 тыс. рублей), а самым дорогим стал средний чек за тур в Таиланд — 326 тыс. рублей.

Среди российских направлений, как и годом ранее, лидирует Санкт-Петербург. В топ-3 направлений также вошли курорты Большого Сочи и Красной Поляны. Средний чек на туры по России составил 86 569 рублей.

В основном для проживания россияне выбирали отели 4 звезды (36%) и 5 звезд (27%). Согласно статистике, проживание с завтраками стало самым популярным среди типов питания в отелях — 38%. Еще треть россиян выбирали вариант «всё включено».

«В этом году число бронирований на новогодние праздники увеличилось на 40%, и это несмотря на серьезный рост цен по всем направлениям. Среди зарубежных курортов особенно популярны Египет и ОАЭ. Там пляжный отдых сочетается с насыщенной культурной программой. Например, Дубай в начале января предлагает своим гостям световые шоу с фейерверками и фестиваль шопинга. Египет — подогреваемые бассейны и понятный высококвалифицированный сервис. Что же касается внутрироссийских направлений, то тут главными стали Санкт-Петербург и Большой Сочи. Отмечу, что за 10 дней до Нового года большинство популярных российских отелей были забронированы полностью, или там оставалось очень мало свободных номеров. Также для россиян накануне Нового года открылось новое направление — китайский остров Хайнань», — сказал директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

Что касается индивидуальных поездок, то, по статистике «Росгосстраха», в эти новогодние праздники россияне путешествовали по России (55%), в Таиланд (12%), съездили в Китай (9%), ОАЭ (4%), а также в Турцию и Белоруссию (по 4%).

При оформлении полиса страхования путешественников для новогодних поездок многие россияне выбрали дополнительные риски помимо базового покрытия, предусматривающего оказание медицинской помощи. Самым распространенным из них «несчастный случай» (16%). Далее следуют риски «отмена поездки» и «спорт». Наименьшим спросом в новогодние каникулы пользовалось страхование гражданской ответственности и багажа.

В конце декабря эксперты сервиса путешествий tutu рассказали «Известиям» о пяти регионах России с горячими источниками. Так, любителям термальных курортов следует обратить внимание на Тюменскую область, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республику, Краснодарский край и Республику Бурятия.