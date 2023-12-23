Названы пять регионов России с термальными курортами

Поездка на термальный курорт — отличный способ согреться зимой. Эксперты сервиса путешествий tutu 23 декабря рассказали «Известиям» о пяти регионах России с горячими источниками.

Тюменская область

В Тюменской области более 20 термальных курортов, которые популярны не только у туристов, но и у местных жителей. Тюменские источники считаются прямыми потомками Западно-Сибирского моря. Все они отличаются высоким содержанием солей и полезных минеральных веществ, а температура воды весь год не падает ниже 36 градусов. Многие курорты находятся совсем недалеко от Тюмени: легко доехать, даже если в городе вы всего на несколько дней и времени не так много.

Ставропольский край

Целебные источники Ставропольского края известны на всю страну. Можно отправиться, например, в село Казьминское, где несколько термальных комплексов. А если хочется позаботиться о здоровье практически без отрыва от осмотра важных достопримечательностей, искупайтесь в «бесстыжих» ваннах в Пятигорске, недалеко от озера Провал. Ванны представляют собой естественные бассейны, наполненные минеральной водой, а называются так потому, что изначально мужчины и женщины отдыхали там вместе. Обратите внимание, что лучше не находиться в воде долго, учесть перед посещением все возможные противопоказания и проконсультироваться с врачом.

Кабардино-Балкарская Республика

На курортах Кабардино-Балкарской Республики меньше туристов, чем в Ставропольском крае, поэтому есть шанс отдохнуть в спокойной обстановке, не сталкиваясь с большим количеством желающих искупаться. А если хотите, чтобы было не только полезно, но и весело, запланируйте визит в комплекс «Гедуко», где, помимо бассейнов с термальной водой, есть спортивные площадки, аквапарк и спа-зона.

Республика Бурятия

Власти Бурятии планируют всерьез заняться развитием оздоровительных курортов. Один из популярных — Умхей. Известны и Кучигерские термальные источники, и источники реки Алла, о которых местные жители знают с XIX века. Если отпуск длинный, отдых на термальном курорте вполне можно совместить с поездкой на зимний Байкал.

Краснодарский край

За релаксом нужно ехать в Мостовский район Краснодарского края — термальных курортов тут много, а температура воды иногда достигает даже 80 градусов (без паники, в термальных бассейнах комфортно). Обычно санатории с термальными бассейнами открыты круглый год. Можно совместить отдых на источниках с экскурсиями, а до Краснодарского края добраться на поезде из Москвы или Петербурга.

20 декабря сервис путешествий tutu и «СберСтрахование» провели опрос и выяснили, чего опасаются россияне в поездках. Так, потерять паспорт или документы боятся 20%, а заболеть — 11%. Столько же россиян назвали одним из страхов плохую погоду во время путешествия. Кражи банковских карт или кошелька больше всего опасаются 8% респондентов, а столкнуться с проблемой в отеле (овербукинг или плохой номер), потерять багаж или остаться недовольными поездкой — по 6% опрошенных. Меньше всего россияне опасаются языкового барьера (5%).