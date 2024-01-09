Синоптик спрогнозировал резкие перепады температуры в Москве на этой неделе

На этой неделе жителей Москвы ждут резкие перепады температуры и давления, а также небольшой снег. В некоторые из дней скачки температуры могут составить от 0 до –15 градусов, рассказал «Известиям» 9 января руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Погода на этой неделе в Москве и Подмосковье будет кардинально отличаться от той, что была всю первую неделю нового года. В этот раз будет погодная чехарда, я бы так ее назвал», — отметил Шувалов.

Так, по его словам, в ночь на среду, 10 января, температура воздуха поднимется до 0 градусов. Однако в течение дня она начнет снижаться и к вечеру опустится до –13…–15.

«Затем с севера придут несколько циклонов, которые к утру четверга принесут новую порцию тепла, температура вновь поднимется до 0 градусов. Однако к вечеру этого дня она снова опустится до –13…–15», — рассказал синоптик.

Затем в оставшуюся часть недели в Москве установится холодная погода: в пятницу и субботу температура воздуха в ночные часы составит от –14 до –19 градусов, а в ночь на воскресенье — до –23.

По его словам, осадки в виде снега ожидаются в среду и четверг, но в небольшом количестве.

6 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал заметное потепление до –10 градусов в первые дни после новогодних каникул.