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Суд Москвы арестовал гражданина США по делу о наркотиках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Останкинский районный суд Москвы избрал меру пресечения для гражданина США Роберта Вудлэнда, заключив его под стражу на два месяца, до 5 марта 2024 года. Об этом 9 января сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»)», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

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До этого, 13 декабря, в пресс-службе МВД России по Москве сообщили о первом лишении приобретенного гражданства за совершенное в РФ уголовное преступление. Правоохранители изъяли у двух мигрантов российские паспорта из-за привлечения их к ответственности по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Приобретение, хранение, перевозка и изготовление наркотических средств в крупном размере»).

Ранее, 7 ноября, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что около 15 тыс. иностранцев депортировали из Российской Федерации в ходе проведения операции «Нелегал-2023». Она проходила в два этапа: с 19 по 25 июня и с 2 по 8 октября.

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