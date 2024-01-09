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В Госдуме рассказали о субсидиях для бизнеса в 2024 году

Депутат Чаплин: российский бизнес может возмещать НДС в ускоренном режиме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин 9 января разъяснил в беседе с «Известиями», какие меры поддержки полагаются предпринимателям в 2024 году.

Так, по его словам сейчас в налоговой сфере существуют четыре основные меры поддержки, которые распространяются на все российские компании и индивидуальных предпринимателей (ИП).

«Первое — можно возмещать НДС в ускоренном режиме: до конца 2025 года практически все предприниматели могут подать декларацию и заявление и пройти эту процедуру (ранее надо было предоставить банковскую гарантию или поручительство). Второе — отмена НДФЛ с материальной выгоды: работает, когда организация дает займ сотрудникам под низкий процент или совсем без переплат. По новым правилам, если такой займ был дан в 2023 году, то в 2024 году платить НДФЛ с него не надо», — сказал депутат.

Третье — снижен размер транспортного налога для дорогих легковых автомобилей: ранее при расчете налога для дорогих машин применяли повышенный коэффициент, добавил Чаплин. Четвертое — налог на имущество и землю заморозили по состоянию на 2022 год: если у недвижимости или земельного участка с 2023 года повысилась кадастровая стоимость, то для расчета разрешено использовать стоимость, установленную в 2022 году, а если понизилась, то в расчет берется новая стоимость, которая дешевле.

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Помимо этого, российским компаниям разрешили возмещать долги недружественным странам в рублях: действует для тех, кто ежемесячно платит по кредиту более 10 млн рублей, сообщил парламентарий.

«Есть также ряд послаблений, которые касаются ответственности за нарушения. Отменена компенсация за использование некоторых объектов интеллектуальной собственности: разрешается использовать объекты интеллектуальной собственности недружественных стран и не платить им компенсацию. Также разрешен параллельный импорт (можно ввозить без разрешения правообладателя товары из списка Минпромторга). Уменьшены и штрафы за административные нарушения в нескольких случаях: работодателя не штрафуют из-за ошибки сотрудника, за однородные нарушения во время одной проверки больше не суммируются штрафы, а также за нарушение, которое совершено первый раз — бизнес наказывают предупреждение, а не штрафом», — сказал он.

Как напомнил Чаплин, было принято и много отраслевых мер поддержки. Например, нулевая ставка по НДС для гостинично-туристического бизнеса. Кроме того, до 2024 года ИП могут продлить себе налоговые каникулы по решению регионов: мера действует для предпринимателей, которые работают в производственной, социальной, научной и гостиничной сфере, а также оказывают бытовые услуги. Для ИТ-компаний до 3 марта 2025 года приостановлены выездные, в том числе повторные, налоговые проверки. Проверка совершается только с указания вышестоящих органов, когда есть, например, подозрение в совершении мошенничества.

«Из общего: субсидии за трудоустройство молодежи до 30 лет (за каждого молодого сотрудника полагается выплата), а также гранты для 500 тыс. рублей для молодых предпринимателей до 25 лет. В каждом регионе для отдельных отраслей действуют и свои меры поддержки, например, в Московской области разработаны субсидии на приобретение оборудования. Важно изучить федеральные и региональные меры поддержки, чтобы получить полный пакет помощи: практически вся поддержка предоставляется только по заявлению предпринимателя», — заключил депутат.

11 декабря стало известно, что средний срок получения лицензий бизнесом может составить 10 дней в 2024 году, сейчас в среднем он составляет 15 дней. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ — глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко. По его словам, средний срок получения лицензии с 2021 года сократился в три раза. Сократилось и число документов, которые нужно предоставить для получения лицензии: с десяти до пяти.

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