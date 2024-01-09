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Военные инженеры РФ уничтожили немецкие кассетные мины под Купянском

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Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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Военные инженеры 6-й общевойсковой армии Западной группировки Вооруженных сил (ВС) РФ обнаружили и уничтожили неразорвавшиеся немецкие кассетные мины на купянском направлении. Об этом 9 января сообщили в Минобороны РФ.

«Инженерные подразделения группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции продолжают проводить разминирование территорий на купянском направлении», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что один из кассетных снарядов при обстреле населенного пункта Вооруженными силами Украины (ВСУ) попал во двор частного дома. Прибыв на место, российские военные инженеры обнаружили неразорвавшиеся части снаряда. Внутри каждой кассеты содержались немецкие мины.

«Это уже рядовой случай для нас. Выехали по очередному вызову. От снарядов боевиков ВСУ страдают мирные жители в тыловых районах. Это очень коварные боеприпасы. Поэтому уничтожали накладным зарядом на месте», — сообщил старший группы гуманитарного разминирования с позывным Чека.

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До этого, 20 сентября, командир мотострелкового отделения первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» сообщал, что ВСУ используют поставляемые Западом кассетные боеприпасы для дистанционного минирования территорий Харьковской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил России. Он уточнил, что после каждого обстрела выходит инженерная группа разминирования и уничтожает найденные боеприпасы калибром артиллерийского снаряда 155 мм.

Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор — запрещает их использование, передачу, а также накопление кассетных боеприпасов. Договор вступил в силу 1 августа 2010 года, его подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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