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Военный рассказал об использовании ВСУ кассетных боеприпасов для минирования

«РИА Новости»: Киев использует кассетные боеприпасы в качестве мин в Харьковской области
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют поставляемые Западом кассетные боеприпасы для дистанционного минирования территорий Харьковской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил России. Об этом в среду, 20 сентября, «РИА Новости» рассказал командир мотострелкового отделения первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

«Противник применяет кассетные боеприпасы, и большинство из них не разрывается, возможно, это и есть минирование нашей местности противником, суббоеприпасами», — предположил российский военнослужащий.

Он сообщил, что после каждого обстрела снарядами указанного типа на земле и на ветках деревьев остается огромное количество неразорвавшихся суббоеприпасов — элементов, начиненных осколками и взрывателями. Однако каждое касание к таким снарядам может спровоцировать взрыв.

«После каждого обстрела выходит наша инженерная группа разминирования и, соответственно, уничтожает найденные боеприпасы, калибр артиллерийского снаряда 155 мм», — доложил мотострелок.

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Ранее, 15 сентября, президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что США используют кассетные боеприпасы руками украинских военных, в то время как сам Вашингтон считает применение этих снарядов преступлением.

Перед этим, 12 сентября, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Украину прекратить использовать данный вид боеприпасов.

8 сентября Минобороны РФ показало, как саперы Центрального военного округа помогают местным жителям избавляться от неразорвавшихся кассетных боеприпасов на участках.

Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Вступил в силу 1 августа 2010 года, его подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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