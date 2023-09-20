Военный рассказал об использовании ВСУ кассетных боеприпасов для минирования
Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют поставляемые Западом кассетные боеприпасы для дистанционного минирования территорий Харьковской области, которые находятся под контролем Вооруженных сил России. Об этом в среду, 20 сентября, «РИА Новости» рассказал командир мотострелкового отделения первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».
«Противник применяет кассетные боеприпасы, и большинство из них не разрывается, возможно, это и есть минирование нашей местности противником, суббоеприпасами», — предположил российский военнослужащий.
Он сообщил, что после каждого обстрела снарядами указанного типа на земле и на ветках деревьев остается огромное количество неразорвавшихся суббоеприпасов — элементов, начиненных осколками и взрывателями. Однако каждое касание к таким снарядам может спровоцировать взрыв.
«После каждого обстрела выходит наша инженерная группа разминирования и, соответственно, уничтожает найденные боеприпасы, калибр артиллерийского снаряда 155 мм», — доложил мотострелок.
Ранее, 15 сентября, президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что США используют кассетные боеприпасы руками украинских военных, в то время как сам Вашингтон считает применение этих снарядов преступлением.
Перед этим, 12 сентября, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Украину прекратить использовать данный вид боеприпасов.
8 сентября Минобороны РФ показало, как саперы Центрального военного округа помогают местным жителям избавляться от неразорвавшихся кассетных боеприпасов на участках.
Конвенция по кассетным боеприпасам — международный договор, который запрещает использование, передачу и накопление кассетных боеприпасов. Вступил в силу 1 августа 2010 года, его подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.