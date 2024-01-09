Лунная миссия США оказалась под угрозой срыва
Американская лунная миссия оказалась под угрозой. У посадочного модуля Peregrine возникли проблемы с двигателем. Аппарат должен был сесть на поверхность Луны 23 февраля, передает телеканал «Известия». Однако из-за сбоя в двигательной системе происходит критическая потеря топлива. Проблема возникла примерно через семь часов после запуска модуля с помощью новой ракеты-носителя Vulcan.
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