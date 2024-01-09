По факту схода вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено по факту схода с рельсов вагонов грузового поезда на перегоне Алеур – Укурей, расположенном в Забайкальском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (СУТ) Следственного комитета (СК) России во вторник, 9 января.
«Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»)», — сказано в сообщении.
Также в Telegram-канале упоминается, что следователи и следователи-криминалисты СК России проводят комплекс действий с целью установить все обстоятельства произошедшего.
Сход 14 вагонов с рельсов произошел ранее в этот день. Информации о пострадавших не поступало. По данным РЖД, сход вагонов произошел в 19:17 мск. В результате инцидента нарушен габарит соседнего пути. К месту происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.
Позже стало известно, что причиной схода вагонов с рельсов стало столкновение средней части локомотива нечетного грузового порожнего поезда с вагонами четного грузового поезда. На путях ведутся восстановительные работы, к которым привлекли 90 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС России — 19 человек и три единицы техники.