Реклама
Прямой эфир
Мир
Украине предрекли еще большие территориальные потери в 2024 году
Армия
ВС РФ штурмом взяли опорный пункт ВСУ в лесополосе на южнодонецком направлении
Экономика
Дефицит квартир в России может появиться во второй половине 2025 года
Экономика
Гендиректор НРА спрогнозировала инфляцию на уровне 5,5–6% к концу 2024 года
Экономика
Цикл снижения ключевой ставки начнется не раньше второго полугодия 2024 года
Мир
Министр финансов США заявила об отсутствии решения по конфискации активов РФ
Общество
В России добавится 2 млн рабочих мест к 2030 году
Мир
В бундестаге заявили об ожидании переговоров РФ и Запада по Украине в 2024 году
Мир
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8
Мир
Не менее 11 человек пострадали в результате взрыва в отеле в Техасе
Общество
В СФ предложили создать цифровую платформу для контакта работодателей и студентов
Мир
В Финляндии сообщили о намерении сохранить закрытыми КПП на границе с Россией
Армия
Российские военные нанесли урон противнику благодаря перехвату дрона ВСУ
Общество
Путин заслушал доклады Сальдо и Воробьева о сбоях с подачей отопления и электричества
Общество
Трое пострадавших в ДТП в Новгородской области госпитализированы

По факту схода вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело

0
Фото: пресс-служба СК РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбуждено по факту схода с рельсов вагонов грузового поезда на перегоне Алеур – Укурей, расположенном в Забайкальском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте (СУТ) Следственного комитета (СК) России во вторник, 9 января.

«Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»)», — сказано в сообщении.

Также в Telegram-канале упоминается, что следователи и следователи-криминалисты СК России проводят комплекс действий с целью установить все обстоятельства произошедшего.

РЖД изменит цену сервисных услуг с 1 января 2024 года: все подробности
Стоимость проезда на поездах дальнего следования вновь будет увеличена

Сход 14 вагонов с рельсов произошел ранее в этот день. Информации о пострадавших не поступало. По данным РЖД, сход вагонов произошел в 19:17 мск. В результате инцидента нарушен габарит соседнего пути. К месту происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.

Позже стало известно, что причиной схода вагонов с рельсов стало столкновение средней части локомотива нечетного грузового порожнего поезда с вагонами четного грузового поезда. На путях ведутся восстановительные работы, к которым привлекли 90 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС России — 19 человек и три единицы техники.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024