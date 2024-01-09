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«Известия» узнали долю уже активированных за рубежом продающихся в РФ iPhone

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Половина всех продающихся в России iPhone уже активированы за рубежом. Крупные розничные сети — «М.Видео – Эльдорадо» и МТС — начали предупреждать клиентов об этом, выяснили «Известия». Ситуация касается и некоторых партий Samsung.

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«Всё больше розничных сетей продают активированные аппараты, подавляющее большинство из них — iPhone. Если год назад в «перепакованном» виде продавалось 20% таких гаджетов в РФ, то сейчас около 50%. Но точно подсчитать крайне сложно — импорт таких устройств крайне непрозрачен», — отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Большинство опрошенных «Известиями» участников рынка согласны, что чаще всего покупатели сталкиваются именно с активированными iPhone. Между тем активированные Samsung также поставляются в РФ по параллельному импорту, хотя такие аппараты и не доминируют в отгрузках.

Основная цель активации гаджетов — желание перепродавцов и покупателей скрыть логистическую цепочку, по которой смартфоны попадают в РФ от вендора, и избежать разного рода санкций, утверждает Муртазин. Если телефон активирован в неподсанкционной стране, это легитимизирует его продажу в глазах производителя, добавляет он.

При этом покупать активированные смартфоны рискованно, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. По его словам, при такой схеме никто не даст гарантии, что покупатель получит не б/у аппарат и не украденный гаджет. Причем речь идет не о единичном устройстве, а о целых партиях похищенных смартфонов, предупреждает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

SIM-карта бита: половина продающихся в России iPhone уже активирована

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