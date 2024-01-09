Гендиректор НРА спрогнозировала рост реальных доходов населения на 5–7% в 2024 году

Реальные доходы населения (с учетом инфляции) в 2024 году вырастут на 5–7%. Такими ожиданиями в интервью «Известиям» поделилась гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяна Григорьева.

«Мы считаем, что уровень безработицы в России в будущем году, как и в 2023-м, будет находиться на отметке около 3%. При этом компании будут бороться за работников, что стимулирует рост реальных доходов населения. В 2024 году он составит около 5–7%», — пояснила она.

По словам эксперта, вплоть до 2030 года рабочая сила в «продуктивном возрасте» будет убывать темпами до 1 млн человек в год. Сбережение человеческого капитала, его развитие одновременно с повышением автоматизации и цифровизации промышленности, увеличением производительности труда — вот главные задачи для России на следующие 3–5 лет, резюмировала гендиректор НРА.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Татьяны Григорьевой «Известиям»:

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