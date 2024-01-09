В детском лагере под Петербургом шкаф упал на ребенка и сломал ему череп
В Выборгском районе Ленобласти в детском лагере упавший на семилетнего ребенка шкаф сломал ему череп. Об этом во вторник, 9 января, сообщает источник «Известий».
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию. Врачи диагностировали у него переломы височной и скуловой костей и эпидуральную гематому.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В декабре в Москве 11-летний мальчик отравился таблетками с аскорбиновой кислотой. За день до обращения ребенка к медикам школьник съел неизвестное количество драже.