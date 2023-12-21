В Москве 11-летний мальчик отравился аскорбинками

В Москве 11-летний мальчик отравился таблетками с аскорбиновой кислотой. Об этом 21 декабря сообщил источник «Известий».

Накануне ребенок обратился в Детскую городскую клиническую больницу имени Филатова с подозрением на острое медикаментозное отравление аскорбиновой кислотой.

За день до этого школьник съел неизвестное количество драже.

Ранее, 26 октября, в Оренбургской области госпитализировали трехлетнего ребенка после отравления таблетками. Он нашел лекарства в шкафу у бабушки и съел их во время еды.