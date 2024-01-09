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«Известия» узнали о дефиците учителей ключевых дисциплин минимум в 20 регионах

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В некоторых российских регионах сложилась сложная ситуация с преподаванием ключевых дисциплин — математики, физики, русского языка и литературы, а также иностранных языков, выяснили «Известия», запросив образовательные ведомства субъектов страны.

Предложили надбавки: Путин заявил о необходимости повысить учителям зарплаты
А заодно освободить их от лишней непрофильной нагрузки и ввести доплаты за наставничество

Так, в Орловской области в 2023 году вакантными были 160 учительские ставки (в 2022-м — 198), в Ханты-Мансийске — 152, на Ямале — 170 (в 2022-м — 206), в Чувашии — 153 (в 2022-м — 181), во Владимирской области — 100 (в 2022-м — 85), Брянской — 80, Еврейской автономной области — 86, Тюменской — 57, Магаданской — 49, на Чукотке — 24.

При этом из ответов профильных региональных ведомств «Известиям» следует, что по сравнению с двумя предыдущими годами в регионах наметилась тенденция к сокращению числа незакрытых учительских вакансий.

О нехватке специалистов рассказали и родители учеников, а сами учителя отметили, что уходят из школ из-за низких зарплат и перегрузок. По данным мониторинга межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», по итогам 2023 года в 75 регионах оклады учителей недотягивают до МРОТ.

«При этом в 40% регионов оклады не превышают половины минимального размера оплаты труда. Самые низкие оклады у учителей в Карачаево-Черкесии, Еврейском автономном округе, Вологодской области и на Алтае — менее 5 тыс. рублей», — заявила «Известиям» оргсекретарь профсоюза Ольга Мирясова.

Также низкие оклады у учителей в республиках Северного Кавказа, Смоленской, Ивановской и других областях Центральной России, следует из данных мониторинга.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поучите и распишитесь: почему школам в регионах не хватает педагогов

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