«Когда переходил в «Рубин», меня в шутку называли Сергеем»

Одним из открытий сезона РПЛ стал казанский «Рубин». Вернувшийся после годичной паузы в премьер-лигу коллектив провалил старт чемпионата, но с середины сентября набрал ход. Подопечные Рашида Рахимова демонстрировали не самый зрелищный футбол, что не помешало им в десяти турах перед зимней паузой одержать семь побед и подняться на седьмое место. Шесть из семи матчей было выиграно со счетом 1:0. Одним из лидеров команды стал молодой полузащитник Руслан Безруков. Он перешел в «Рубин» летом 2022 года и забил решающие голы в двух сложнейших ноябрьских матчах с «Сочи» (2:0) и «Факелом» (1:0).

В интервью «Известиям» 21-летний футболист рассказал о том, как менялась игра казанской команды при трех разных главных тренерах, тренировках на снегу и о том, как над ним шутят из-за одинаковой фамилии со звездным актером Сергеем Безруковым.

«Мне очень хотелось бы поиграть против Квинси Промеса»

— Чем объясните осенние успехи «Рубина»?

— Я думаю, что тут просто дело в команде. Это ключевое. Что бы ни происходило вне поля, на поле мы едины. И ничего нам не мешает — мы все отдаемся результату на 100%. Отчасти поэтому к нам поворачивается удача. И в некоторых моментах нам, может быть, чуть фартит. Но везет тому, кто везет. Если ты делаешь всё правильно, на 100% отдаешь себя футболу, то удача будет на твоей стороне.

— Вы полтора года уже в «Рубине», работали с тремя главными тренерами. Начинали при Леониде Слуцком, выход в РПЛ фактически обеспечили при Юрии Уткульбаеве, а формально при Рахимове, с которым сейчас и в премьер-лиге работаете. Разница между ними сильная?

— Я даже скажу, что разница больше между Слуцким и двумя следующими тренерами. После ухода Леонида Викторовича игра очень сильно поменялась. При нем и схема другая была, и игровая стилистика. С приходом Уткульбаева появилась дисциплина, а Рахимов уже обгравировал всё то, что ему досталось от Юрия Анваровича, и сделал лучшее, что могло быть. Не хватало еще некоторых моментов в атаке и защите, а с приходом Рашида Маматкуловича мы это подправили и заиграли еще лучше.

— Рахимов продолжает ту линию, что была начата прошлой зимой после ухода Слуцкого?

— Ну да, можно и так сказать.

— Удивляет при этом, что Уткульбаева весной убрали с должности, когда он шел в зоне прямого выхода в РПЛ под тем предлогом, что «Рубин» играет в скучный футбол. Но и при Рахимове у вашей команды мало голов, а с ваших слов произошло просто развитие того, что начал делать его предшественник.

— В любом случае команду будут судить по очкам и результату. Конечно, можно сказать, что мы играем не в такой зрелищный футбол. Но скорее это нас заставляет играть так соперник. Если бы мы хотели, то, разумеется, играли бы в атакующий футбол. Но некоторые команды в РПЛ довольно высокого уровня по части игры с мячом и нахождения в атаке. Поэтому приходится где-то наладить качественную оборону и ждать своего шанса, что мы и делаем. И что приносит результат.

— Много шума наделала история, когда перед зимней паузой «Рубин» играл исключительно в зеленых футболках, это даже сочли нарушением регламента. Ходили слухи, что это из-за суеверия Рахимова, поскольку вы побеждали только в зеленом. Сам Рашид Маматкулович утверждал, что это футболисты попросили.

— Честно говоря, не знаю, чья это была инициатива с майками. Я лично не суеверный человек и ничего такого не просил. Мне без разницы, в каком из цветов формы своего клуба играть. Понимаю, что если мы будем проявлять себя в плане самоотдачи, желания друг за друга биться, то победы появятся независимо от цвета маек. Поэтому не верю особо в эти суеверия. Видимо, так сложились обстоятельства, что мы постоянно играли в зеленых футболках. Но не видел, чтобы внутри команды кто-то горел желанием играть только в них. Просто выходили на поле как обычно с настроем поиграть в футбол, получить от этого удовольствие и победить. Без разницы, какая погода и какая футболка.

— По ходу выступлений за «Рубин» вас переквалифицировали во флангового игрока. Против кого на этой позиции сложнее всего было играть?

— Сразу вспомнить не могу. Мне очень хотелось бы поиграть против Квинси Промеса. Или вообще против «Спартака», «Краснодара» и «Зенита», где очень сильные фланги. А против них как раз еще не играл в первом круге. Поэтому среди соперников даже кого-то выделить не могу. Все соперники были хорошие, но есть куда расти.

— Промес в итоге даже на Матч звезд Кубка России не приехал.

— Да, даже там не пересеклись с ним. Но зато приехала его более обновленная модель (во время презентации участников Матча звезд на поле выносили картонную фигуру футболиста «Спартака». — «Известия»).

«Надо просто чуть-чуть переделать календарь. Полностью его осмыслить»

— Последние туры РПЛ перед зимней паузой прошли при аномально холодной и снежной погоде. Вы в Казани это застали?

— Конечно. На самом деле нам еще повезло, что мы потом уехали базироваться в Новогорск. В целом застали холода в Казани, хотя играли у себя дома в последний раз еще в ноябре, когда не было такого грандиозного снега, как в декабре, когда у нас были уже выездные матчи в Москву к «Динамо» и в Калининград к «Балтике». Так что нам повезло, хотя пару тренировок помню, когда бегаешь по щиколотку в снегу. При том что работники базы перед этим даже почистили поле. Но не помогло. И было не совсем приятно, поскольку сильно забивались приводящие мышцы и где-то можно было получить микротравму. Но хорошо, что у всех обошлось. А потом тренерский штаб принял решение базироваться в Новогорске и там готовиться к играм.

— Вам особенно тяжело было при такой погоде как южному человеку, родившемуся в Ростове-на-Дону?

— Да, но я, хоть и южный человек, наоборот, привык играть в коротенькой футболочке по холоду. Видимо, как раз из-за того, что горячий парень, даже в Казани на тех тренировках холод не сильно ощущал (улыбается).

— Какая была там температура? Ниже 10 градусов мороза?

— Да, а ощущалось еще намного холоднее из-за ветра. Плюс тренировались мы вечером. В основном на меня влияла даже не температура, а условия. Я уже сказал, что поле было в снегу. Даже если его успевали чистить, всё равно было скользко. Можно было где-то случайно дернуть мышцу. Но, повторюсь, хорошо, что у всех обошлось, и мы хорошо подготовились к последним матчам.

— Стоит ли вообще играть матчи в декабре? Может быть, надо уходить на паузу в ноябре, как было в прошлом сезоне из-за чемпионата мира в Катаре?

— Ну да. Надо просто чуть-чуть переделать календарь. Полностью его осмыслить, поскольку всегда будут недовольные команды. Но нужно в итоге прийти к совместному и оптимальному решению. Если все команды будут за, то спокойно уходить на паузу неделей раньше, чем обычно. Потому что в России декабрь морозный и играть очень сложно.

«Элементарная закачка, как делают бодибилдеры, это очень вредно для футболистов»

— Вы на Матче звезд Кубка России вышли в футболке с надписью на спине «Безруков (не актер)». Часто вам припоминали звезду российского кино в качестве однофамильца?

— Это еще с детства началось. И очень часто многие шутили так: «Ты, случаем, не сын актера?» или еще что-то подобное (улыбается). Я всегда отшучивался в обратную сторону. Но сейчас мне даже приятно такое сравнение, потому что всё равно это выдающийся актер. А тогда это еще больше заводило, поскольку я не хочу, чтобы меня помнили по знаменитому однофамильцу. Я хочу, чтобы меня помнили в качестве того, кто я есть. Поэтому всегда стремился как раз-таки стать популярным и хорошо играть, чтобы как минимум, когда называли фамилию Безруков, вспоминали именно меня.

— Сейчас шутки на эту тему продолжаются?

— Да, и в детстве, и сейчас очень часто говорили об этом. Особенно когда я переходил в «Рубин», на эту манеру шутили, называли меня Сергеем (смеется). Сейчас это более-менее прошло, но в целом еще остается. Так что надо еще лучше играть, чтобы меня уже называли Русланом (смеется).

— В раздевалке на Матче звезд, когда вы сняли футболку, было заметно, что у вас тело очень серьезно прокачано. Постоянно в тренажерный зал ходите?

— На самом деле я стараюсь не очень много закачиваться. Потому что обычная элементарная закачка, как делают бодибилдеры, это на самом деле очень вредно для футболистов. Нам всё равно нужна легкость движения на поле, быстрая смена направления. Я специально занимаюсь с тренером по физподготовке во время сезона и после него. И в нынешнем зимнем перерыве во время отпуска, когда вернулся в Ростов-на-Дону, занимаюсь со своим личным тренером. Мы скорее прорабатываем взрывную силу, как раз ту, что нужна в футболе, быструю смену направления. А то, о чем вы спросили, просто итог того, что мы делаем. Я даже толком ничего и не делаю — в этом и проблема (смеется). Но жим делаю, кстати, большой.

— Сколько?

— 80 кг. Вообще я всегда считал, что тебе надо себя прокачивать во всех навыках помимо футбольных. Во всем, что в том числе и вне поля. Взять тот же зал: когда футболист чувствует себя сильным, он и на поле всё это показывает. И ему из-за это легче играть.

— Какой результат «Рубина» по окончании нынешнего чемпионата будете считать успешным?

— Думаю, успехом будет то, что мы не будем останавливаться на месте. Улучшим те моменты, которые у нас не получались, и поднимемся выше. В любом случае нам очень хочется побеждать. И мы от этого получаем прямо большое удовольствие. Хотим подниматься выше — это наша цель.