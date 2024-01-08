Появилось видео с моментом ДТП с участием 50 машин под Великим Новгородом
Появилось видео с моментом массовой аварии на участке трассы М-11 в Новгородской области с участием 50 транспортных средств в воскресенье, 8 января. Кадры распространила госкомпания «Автодор».
На кадрах видно, как водитель легкового автомобиля из-за погодных условий не справился с управлением машины и врезался в ограждение. После этого остальные машины, передвигаясь по трассе, начали врезаться друг в друга, создав массовую аварию.
В настоящее время протяженность участка, на которой скопились автомобили, составляет 2 км.
ДТП под Великим Новгородом произошло ранее в этот день. Погибли четыре человека, еще 16 пострадали. Как сообщалось, в массовой аварии участвовало около 50 машин. Возбуждено уголовное дело.
Движение по направлению в сторону Москвы перекрыто, организован объезд на 545-м км автомагистрали через федеральную трассу М-10 «Россия».