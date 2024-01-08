Реклама
Прямой эфир
Мир
Генерал США в отставке предрек Украине потерю территорий из-за нехватки боеприпасов
Экономика
Абрамченко указала на отсутствие ущерба РФ из-за закрытия границы с Финляндией
Мир
Глава МИД Венгрии заявил о намерении «открыть глаза» на ошибки руководству ЕС
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве на окраине Харькова
Мир
Пушилин заявил об экономической несостоятельности Украины
Мир
Пушилин выразил уверенность в работе преемников Зеленского под диктовку Запада
Мир
WSJ сообщила о сокрытии Польшей доказательств по делу о подрыве «Северных потоков»
Мир
Участники протеста фермеров в Германии обвинили власти в непонимании их проблем
Общество
Вильфанд пообещал москвичам повышение температуры после суровых морозов
Политика
В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 1,3 млн подписей
Мир
СМИ сообщили о гибели в Ливане одного из командиров «Хезболлы» после удара Израиля
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с маршруткой и грузовиком в Ставропольском крае
Мир
Солдаты ВСУ пожаловались на сложную ситуацию на фронте
Наука и техника
Американская компания ULA запустила на Луну ракету Vulcan
Мир
Водитель сбил протестующего во время объезда забастовки фермеров в Германии
Сюжет:

Американская компания ULA запустила на Луну ракету Vulcan

0
Фото: REUTERS/Joe Skipper
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С американского космодрома Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Vulcan Centaur с аппаратом Peregrine, который должен совершить посадку на Луну. Компания United Launch Alliance (ULA) 8 января ведет прямую трансляцию полета на своем сайте.

Старт первого испытательного полета ракеты с космодрома был дан в расчетные 02:18 (10:18 мск). Ракета-носитель Vulcan создавалась с 2014 года и должна прийти на смену оснащенной российскими двигателями РД-180 ракете-носителю Atlas V, а также Delta IV и Delta Heavy, которые использует ULA.

В своем первом полете Vulcan должна вывести на высокую эллиптическую орбиту аппарат для посадки на Луну Peregrine, который был разработан частной компанией Astrobotic по контракту с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ожидается, что аппарат, который оснащен пятью исследовательскими инструментами, 23 февраля совершит посадку в районе Sinus Viscositatis (Залив Вязкости) Луны.

Первое приближение: как СССР запустил космический аппарат к Луне
Межпланетная станция «Луна-1D» приблизилась к спутнику Земли

Ранее, 1 января, в Индии запустили в космос ракету-носитель со спутником XPoSat, предназначенным для изучения черных дыр. Спутник на орбиту доставит ракета-носитель PSLV-C58. Старт был осуществлен на космодроме Космического центра Сатиш Дхаван, расположенном на острове Шрихарикота.

Также на Луне сейчас находится индийский луноход «Прагьян». В августе 2023 года стало известно, что «Прагьян» при первых измерениях состава поверхности Луны обнаружил алюминий, серу, кальций, железо, хром и титан. В том же месяце благодаря луноходу удалось узнать, что поверхность естественного спутника Земли оказалась на порядок теплее, чем предполагалось ранее.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024