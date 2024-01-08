Американская компания ULA запустила на Луну ракету Vulcan

С американского космодрома Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Vulcan Centaur с аппаратом Peregrine, который должен совершить посадку на Луну. Компания United Launch Alliance (ULA) 8 января ведет прямую трансляцию полета на своем сайте.

Старт первого испытательного полета ракеты с космодрома был дан в расчетные 02:18 (10:18 мск). Ракета-носитель Vulcan создавалась с 2014 года и должна прийти на смену оснащенной российскими двигателями РД-180 ракете-носителю Atlas V, а также Delta IV и Delta Heavy, которые использует ULA.

В своем первом полете Vulcan должна вывести на высокую эллиптическую орбиту аппарат для посадки на Луну Peregrine, который был разработан частной компанией Astrobotic по контракту с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ожидается, что аппарат, который оснащен пятью исследовательскими инструментами, 23 февраля совершит посадку в районе Sinus Viscositatis (Залив Вязкости) Луны.

Ранее, 1 января, в Индии запустили в космос ракету-носитель со спутником XPoSat, предназначенным для изучения черных дыр. Спутник на орбиту доставит ракета-носитель PSLV-C58. Старт был осуществлен на космодроме Космического центра Сатиш Дхаван, расположенном на острове Шрихарикота.

Также на Луне сейчас находится индийский луноход «Прагьян». В августе 2023 года стало известно, что «Прагьян» при первых измерениях состава поверхности Луны обнаружил алюминий, серу, кальций, железо, хром и титан. В том же месяце благодаря луноходу удалось узнать, что поверхность естественного спутника Земли оказалась на порядок теплее, чем предполагалось ранее.