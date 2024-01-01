Индия запустила на орбиту спутник для изучения черных дыр

В Индии запустили в космос ракету-носитель со спутником XPoSat, предназначенным для изучения черных дыр. Об этом сообщила газета Hindustan Times в понедельник, 1 января.

«Индийская организация космических исследований (ISRO) в рамках своей первой космической миссии в 2024 году запустила спутник рентгеновского поляриметра XPoSat», — сказано в публикации.

Спутник на орбиту доставит ракета-носитель PSLV-C58. Старт был осуществлен на космодроме Космического центра Сатиш Дхаван, расположенного на острове Шрихарикота.

«Благодаря этому спутнику Индия станет второй страной в мире после США, отправившей специализированную астрономическую обсерваторию для изучения черных дыр и нейтронных звезд в нашей галактике», — написано в материале.

Ранее, 17 октября, в Индии заявили о планах отправить пилотируемую миссию на Луну к 2040 году. Министерству космоса поручено разработать дорожную карту исследования Луны, которая будет включать в себя серию новых миссий «Чандраян», разработку ракеты-носителя нового поколения, строительство стартовой площадки и создание ориентированной на человека лаборатории.

Перед этим, 22 сентября, ISRO перевела луноход «Прагьян» в спящий режим, чтобы «разбудить» его 22 сентября для выполнения нового задания. Исследовательское оборудование лунохода отключено, однако он продолжит передавать собранные данные на Землю.

Запуск с индийского космодрома ракеты-носителя с миссией «Чандраян-3» на Луну состоялся 14 июля. 31 июля «Чандраян-3» была успешно выведена на окололунную орбиту.

Ранее, 29 августа, стало известно, что «Прагьян» при первых измерениях состава поверхности Луны обнаружил алюминий, серу, кальций, железо, хром и титан. До этого, 27 августа, благодаря луноходу удалось узнать, что поверхность естественного спутника Земли оказалась на порядок теплее, чем предполагалось ранее.

До этого, 23 августа, «Чандраян-3» стала первой космической станцией на Южном полюсе Луны. В тот же день американский бизнесмен и гендиректор компании SpaceX Илон Маск поздравил Индию с успешным началом лунной миссии. Помимо Маска индийских ученых с успехом поздравил «Роскосмос».