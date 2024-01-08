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Врач назвал правила похудения после новогодних праздников

Врач Поляев: похудеть после Нового года поможет четырехразовое питание
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Фото: Global Look Press/Ingram Images
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Зимой некоторые люди быстро набирают вес, а затем хотят похудеть к пляжному сезону. Для того чтобы любоваться красивым телом постоянно, чувствовать себя легко, важно придерживаться нескольких простых правил. Ими в понедельник, 8 января, поделился с «Известиями» главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине, заведующий кафедрой реабилитации, спортивной медицины и физической культуры педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Борис Поляев.

«Самым правильным решением будет просто вернуться к своему привычному рациону, а также восстановить режим сна и питания. Идеальным вариантом на первых порах станет четырехразовое питание: завтрак, обед, ужин и один из любых перекусов», — объяснил эксперт.

По словам доктора, человеку необходимо тратить больше энергии, чем ее потреблять, именно поэтому нужно одновременно повысить физическую активность и уменьшить количество потребляемых ежедневно калорий.

«Белок — это основа качественного сброса веса. Он надолго сохраняет чувство сытости и помогает не «сорваться» на вредные перекусы. В норме белок должен составлять не менее 10% калорийности рациона, но в процессе похудения его количество лучше увеличить до 20–30% <…> Наименее калорийными вариантами станут филе курицы, индейка, телятина, кролик, рыба», — указал Поляев.

Врач обратил внимание, что также следует обратить внимание на клетчатку, которая улучшает работу кишечника и отлично насыщает. Основными источниками клетчатки являются овощи, бобовые, нешлифованные крупы и зелень.

«Спустя 3–4 рабочих дня, например на выходных, устройте себе разгрузочный, но ни в коем случае не голодный день. <…> Рацион калорийностью не более 1500 ккал в день поможет организму максимально комфортно перестроиться от новогодних застолий к привычному, более сбалансированному питанию», — акцентировал специалист.

Он также указал на необходимость сна, во время которого организм человека вырабатывает два важных для похудения гормона — грелин, отвечающий за контроль над аппетитом, и лептин, регулирующий чувство насыщения. Врач подчеркнул, что дефицит сна будет не только препятствовать синтезу этих гормонов, но и негативно повлияет на обмен веществ.

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«Вода необходима для поддержания работоспособности всего организма, сохранения молодости и красоты. <…> В сутки человек должен употреблять 30 мл жидкости на 1 кг веса. В эту норму входит не только вода, но и чай с кофе и даже супы. Впрочем, больше 60% жидкости должно приходиться на чистую питьевую воду», — заметил эксперт.

Врач дополнил, что за новогодние праздники можно набрать около 3–4 кг, физическую нагрузку после отдыха нужно вводить постепенно. Поэтому важно немного гулять после работы, в течение дня делать небольшой комплекс упражнений, который поможет разгрузить уставшие от сидения за компьютером шею, спину и поясницу, подытожил Поляев.

Ранее, 5 января, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что после рождественского поста все привычные продукты следует вводить понемногу. Начать можно с нежирных сортов мяса — индейки, курицы, телятины. Блюда лучше всего варить, тушить или запекать, объяснила она.

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